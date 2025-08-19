Россия атакует, пока Зеленский и Трамп работают ради мира, - Сибига

Атака РФ по Украине 19 августа

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские войска совершили масштабную атаку на Украину, применив 270 ударных дронов Shahed и различные беспилотники-имитаторы с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Кроме того, по территории Украины было выпущено 5 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма, а из акватории Каспийского моря запущено 5 крылатых ракет Х-101 со стратегических самолетов.

При этом противовоздушной обороной было уничтожено или подавлено 236 вражеских воздушных целей. В то же время зафиксированы прямые попадания 4 ракет и 40 дронов на 16 локациях, а обломки сбитых вражеских целей упали на 3 отдельных места.

Переговоры в Белом доме

18 августа в Белом доме встретились президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Главной темой дискуссий стали гарантии безопасности для Украины, и союзники подтвердили готовность оказать соответствующую поддержку.

Во время встречи Трамп временно приостановил многосторонние переговоры, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. По итогам разговора американский президент сообщил о договоренности по организации возможного трехстороннего саммита с участием Зеленского, который может состояться в одной из европейских стран.

Трамп подчеркнул, что США готовы обеспечить гарантии безопасности для Украины и не исключают направления американских военных для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения с Россией.