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Росія атакує Київ балістичними ракетами, у місті лунають вибухи

02:16 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: киян закликають лишатися в укриттях (Getty Images)

У ніч на четвер, 17 вересня, Росія вчергове атакувала Київ балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракет", - повідомили в КМВА. Киян просять перебувати в укриттях.

Новина доповнюється.

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