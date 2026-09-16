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У Києві після атаки дронів загорілась складська будівля

06:30 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві після атаки дронів загорілась складська будівля Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 16 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Після відбою у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу застосування безпілотників - містян закликали пройти до найближчих укриттів. За кілька хвилин оголосили про відбій повітряної тривоги.

Втім, згодом стало відомо про наслідки атаки - у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі. На місці працюють служби, які ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, лише напередодні, 15 вересня, Київ вже атакували дрони - тоді безпілотники влучили в АЗС та склади в місті.

Ще раніше, 10 вересня, у Голосіївському районі дрон влучив на територію АЗС - постраждали кілька людей. А ввечері того ж дня через черговий обстріл пошкодило бізнес-центр та офісну будівлю.

Крім того, у ніч на 11 вересня через атаку дронів виникла пожежа у дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі столиці.

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