У Києві після атаки дронів загорілась складська будівля

Уночі 16 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Після відбою у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу застосування безпілотників - містян закликали пройти до найближчих укриттів. За кілька хвилин оголосили про відбій повітряної тривоги.

Втім, згодом стало відомо про наслідки атаки - у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі. На місці працюють служби, які ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, лише напередодні, 15 вересня, Київ вже атакували дрони - тоді безпілотники влучили в АЗС та склади в місті.