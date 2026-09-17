РФ атаковала Киев: обломки упали на нескольких локациях в двух районах

В ночь на четверг, 17 сентября, Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракет", - сообщили в КМВА. Киевлян просят находиться в укрытиях.
Обновлено 2:55
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги
По предварительной информации, опубликованной мэром столицы Виталием Кличко, в Днепровском районе обломки упали на нескольких локациях - повреждено офисное здание и жилой дом. Также обломки рухнули на территории складских помещений и вблизи АЗС.
В Святошинском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.
Экстренные службы направляются на места событий. Информация уточняется.
В Киеве накануне, 16 сентября, тоже загорелись склады после атаки дронов , а 15 сентября беспилотники попали в АЗС и склады в столице.
Кроме того, в Киеве 10 сентября дрон попал на территорию АЗС в Голосеевском районе - пострадали несколько человек, а вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.