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У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади

05:49 15.09.2026 Вт
2 хв
Що відомо про атаку РФ на Київ?
aimg Едуард Ткач
У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади Фото: людей закликали перейти в укриття (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У вівторок зранку, 15 вересня, росіяни атакують Київ дронами. У місті вже неодноразово було чути вибухи та відомо про перші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:25.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували, що у Київській області були зафіксовані реактивні дрони, які летіли в напрямку Києва і потім фіксувалися над столицею.

Приблизно о 05:34 і потім 05:42 у місті було чути звуки вибухів.

Оновлено о 06:00

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що ворог влучив дроном по АЗС у Дарницькому районі міста.

Також він додав, що в Оболонському районі, попередньо, влучання в складські приміщення.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у кількох областях.

У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останнім часом росіяни значно частіше атакують Київ, хоча й була тимчасова пауза в ударах.

Зокрема, місто зазнало атаки вранці 10 вересня. Тоді у Голосіївському районі було атаковано АЗС, унаслідок чого постраждали кілька людей. Увечері того ж дня через черговий обстріл було пошкоджено бізнес-центр, а також офісну будівлю.

Також ми писали, що в ніч на 11 вересня через атаку дронів виникла пожежа у дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі міста.

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