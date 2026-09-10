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У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

11:08 10.09.2026 Чт
2 хв
Медики вже надають допомогу потерпілим
aimg Юлія Капітонова
У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі Фото: У столиці повідомляють про потерпілих (Getty Images)
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Через нову повітряну атаку Росії на Київ, яка відбулася вранці 10 вересня, постраждали щонайменше троє цивільних.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, медиків викликали до Голосіївського району Києва.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали", - написав Кличко.

Він також додав, що медики вже приїхали та надають людям усю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що сьогодні близько 09:33 міський голова повідомив про падіння ворожого безпілотника у Голосіївському районі.

На той момент про жертв і постраждалих не повідомлялося. Кличко також зазначив, що цього разу обійшлося без пожежі.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив мер вранці.

Оновлено о 11:33

Глава "Нафтогазу" Сергій Федоренко уточнив, що російський реактивний шахед атакував АЗК Укрнафта.

У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

Він звернув увагу на те, що в цьому ударі не було жодного військового сенсу, а лише банальний терор ворога та спроба залякати людей.

У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

"Відповідно до правил безпеки, автозаправний комплекс в момент повітряної тривоги не працював. Персонал та клієнти залишили територію АЗК. На жаль, є інформація про постраждалих серед людей, які знаходились поруч із АЗК", - заявив Федоренко.

У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

У ДСНС повідомили, що внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, а також була пошкоджена зупинка громадського транспорту. Крім того, виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

Після повторного влучання спалахнули дизельні генератори.

Рятувальники оперативно загасили всі осередки займання.

Оновлено о 11:43

Кличко заявив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці.

"Трьох поранених медики госпіталізували", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки ворожих цілей сили ППО встигли знешкодити під час нічної атаки РФ 10 вересня.

Також стало відомо, що поки Україна має два варіанти захисту від російської балістики.

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