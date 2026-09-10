РФ ввечері вдарила по Києву реактивними дронами: що відомо про наслідки

Фото: у Києві через вечірній обстріл спалахнула пожежа (Getty Images)

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У Києві ворожі дрони пошкодили бізнес-центр та офісну будівлю в двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличко.

Наслідки атаки БпЛА Увечері 10 вересня під час повітряної тривоги в столиці зафіксували падіння уламків та влучання ворожих безпілотників у цивільну інфраструктуру. За інформацією мера міста, пошкодження зафіксовано у двох районах. Соломʼянський район - за попередньою інформацією, сталося влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Оболонський район - безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. На місця подій негайно виїхали екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків та з'ясування інформації про можливих постраждалих.