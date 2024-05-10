Росія атакує Харківську область з метою створення буферної зони, - Reuters

"Російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони", - зазначає видання з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

За його словами, з цією метою російські війська прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 кілометрів від російського кордону, і що українські захисники намагаються їх стримати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що війська РФ під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Як повідомили у Міноборони, атаку ворога було відбито, бої тривають.