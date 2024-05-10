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Россия атакует Харьковскую область с целью создания буферной зоны, - Reuters

Фото: Россия атакует Харьковскую область (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские захватчики усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, для создания буферной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.

Напомним, сегодня стало известно о том, что войска РФ под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, атака врага была отбита, бои продолжаются.

РФ активно атакует Харьковскую область

Сегодня же глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российская армия всю ночь обстреливала область в районе северного направления.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что у россиян есть ресурсы на обострение действий в приграничных районах Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет.

Следует отметить, что украинские военные ранее прогнозировали вероятность наступления кафиров в Харьковскую и Сумскую области.

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