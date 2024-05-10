ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти посилили обстріли на півночі Харківської області: під щільним вогнем Вовчанськ

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 12:12
UA EN RU
Окупанти посилили обстріли на півночі Харківської області: під щільним вогнем Вовчанськ Фото: війська РФ посилено обстрілюють Вовчанськ Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім завдаючи ударів по місту Вовчанськ. Наразі у місті проводиться евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Як зазначає Синєгубов, усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Також російські війська безрезультатно намагались прорвати кордон силами ДРГ.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - наголошує голова Харківської ОВА.

Він зауважив, що усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", - заявив Синєгубов.

Водночас як повідомив керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, Вовчанськ перебуває під щільним ворожим вогнем з третьої ночі.

"Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону немає (росіянами - ред.)... Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось", - повідомив Гамбарашвілі.

Що цьому передувало

Впродовж останнього місяця у мережі активно обговорюють ймовірність повторного наступу Росії на Харків. У ЗСУ наголошують, що окупанти не мають достатніх сил, щоб захопити одне з найбільших українських міст.

Водночас за даними Головного управління розвідки, російська армія може готувати наступ на Харківську та Сумську області на початку літа.

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що у росіян могли бути плани наступу на Харків та Суми, зауваживши, що наразі невідомо, наскільки ці плани серйозні.

Про те, що відбувається на фронті чи буде наступ на Харків читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші