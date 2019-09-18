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Роналду намерен опередить Месси по количеству "Золотых мячей"

Новости » Спорт    18.09.2019 - 10:50
Роналду намерен опередить Месси по количеству "Золотых мячей"
Фото: Месси и Роналду (uefa.com)

Португалец рассказал о противостоянии с аргентинским футболистом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен завоевать как минимум еще один "Золотой мяч", чтобы опередить по этому показателю форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом португалец рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану для программы Good Morning Britain, передает The Sun.

"Месси - фантастический парень, фантастический игрок. Он в истории футбола. Но думаю, что у меня должно быть шесть-семь или восемь "Золотых мячей", чтобы быть выше его", - сказал Роналду.

Он также отметил, что находится в хороших отношениях с Месси.

"Многие удивились, когда я говорил с ним на церемонии УЕФА. Мы не друзья, но мы делим сцену уже 15 лет. У нас хорошие отношения. Я знаю, что он заставляет меня становиться лучше как игрока, а я подталкиваю его", - подчеркнул футболист сборной Португалии.

В период с 2008 по 2017 включительно только Месси и Роналду выигрывали "Золотой мяч" - оба игрока являются пятикратными обладателями награды, которая вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. Однако в 2018 году полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич прервал их 10-летнюю гегемонию.

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