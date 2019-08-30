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Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне

Новости » Спорт    30.08.2019 - 13:23
Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне
Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Однако, по его словам, сделать это будет трудно

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил надежду, что его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Слова форварда передает официальный сайт УЕФА.

Португалец является пятикратным победителем турнира - четырежды с мадридским "Реалом" и раз с английским "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Ювентус" по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов получил в соперники мадридский "Атлетико", немецкий "Байер" и московский "Локомотив".

"Не всегда побеждает фаворит. Посмотрите на "Барселону", пропустившую четыре гола на "Энфилде". Все думали, что мы выиграем у "Аякса", но этого не случилось. То же произошло и с "Реалом". Победить в этом турнире очень тяжело, но буду к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом", - сказал Роналду.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" с Роналду выбыл на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч амстердамскому "Аяксу". Победителем турнира стал "Ливерпуль".

Напомним, Роналду не исключил возможного завершения карьеры в 2020 году, когда ему исполнится 35 лет. Действующий контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.

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