Роналду має намір наздогнати Мессі за кількістю Золотих м'ячів

Фото: Мессі та Роналду (uefa.com)

З його слів, суперництво за нагороду тільки починається

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не збирається здаватися і має намір наздогнати форварда каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі за кількістю Золотих м'ячів. Португальця цитує El Chiringuito.

Цього року аргентинець отримав шосту нагороду в кар'єрі, а в активі Роналду їх п'ять.

"Скінчилося чи суперництво між Роналду і Мессі? Воно тільки починається!", - сказав Роналду.

"¿Si ha ACABADO la RIVALIDAD CRISTIANO-MESSI? ¡Está EMPEZANDO!".



La respuesta de CRISTIANO al más puro estilo CRISTIANO. #ChiringuitoBalónDeOro pic.twitter.com/RrkGUEulc1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2019

Раніше португалець вже заявляв про намір випередити Мессі за кількістю Золотих м'ячів.

Сам Мессі також висловився про важливість шостого трофея.

"З одного боку, мені подобалося, що я єдиний, у кого п'ять подібних нагород. Коли Кріштіану зрівнявся зі мною, я визнаю, що це трохи боляче, я більше не був один на вершині. Але в ті роки Кріштіану заслужив свої Золоті м'ячі, і я не міг зробити більше".

"Я розумію, чому Роналду не виграв в цьому році. Ніхто з нас не досяг мети виграти Лігу чемпіонів, а це змагання дає більше можливостей для отримання Золотого м'яча, - цитує Мессі Marca.

Messi: "Cuando Cristiano me empató a Balones de Oro, me dolió un poco" https://t.co/PDeBcxj2kE — MARCA (@marca) December 3, 2019

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону.