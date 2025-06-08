Роналду чи Ямаль? Португалія та Іспанія визначать переможця Ліги націй: прогноз та де дивитися

Сьогодні, 8 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені відбудеться фінал Ліги націй-2024/25. За трофей змагатимуться збірні Португалії та Іспанії. Матч стартує – о 22:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Португальська легенда проти іспанської молоді

Для обох команд це шанс вдруге виграти Лігу націй. Португалія стала першим тріумфатором турніру у 2019 році, здолавши у фіналі Нідерланди (1:0).

Іспанія грала у фіналах двох наступних розіграшів. У 2021-му програла Франції (1:2). Але через два роки виграла наймолодший континентальний турнір для збірних, здолавши Хорватію в серії пенальті.

Перемоги в божевільних півфіналах

Португальці вийшли у фінал після несподіваної перемоги над господарями турніру – збірною Німеччини. Хоча "бундестім" вела в рахунку, Кріштіану Роналду та його партнери здійснили камбек – 2:1. Вирішальний м'яч на рахунку самого Роналду.

Роналду забив Німеччині та вивів Португалію в фінал (x.com/selecaoportugal)

Іспанці у своєму матчі влаштували справжню гольову феєрію, обігравши Францію з рахунком 5:4. Підопічні Луїса де ла Фуенте підтвердили статус атакувальної машини, яка не зупиняється ні перед ким.

Останні піренейські дербі

Іспанія та Португалія востаннє зустрічалися у 2022 році. Тоді "Фурія Роха" перемогла 1:0, а п'ять попередніх матчів між суперниками завершилися внічию.

У цьому розіграші турніру обидві команди демонструють яскравий атакувальний стиль. Португалія забиває в середньому 2,22 гола за гру, Іспанія – 2,56.

Хто фаворит фіналу

Аналітики вважають явним фаворитом іспанців. Коефіцієнт на перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час – 1,94, на нічию – 3,70, на виграш Португалії – 3,90.

Іспанія має набагато більше шансів і на перемогу в додатковий час чи в серії пенальті – 1,44 проти 2,79 – у португальців.

Ямаль та його партнери - бесперечні фаворити фіналу (x.com/EURO2024DE)

Де дивитися вирішальний матч

Пряму трансляцію фіналу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. 8 червня мовлення розпочнеться з передматчевої студії о 21:00.