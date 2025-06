Індзагі очолив аравійський гранд: фінансовий рай після жаху в фіналі Ліги чемпіонів

Колишній наставник "нерадзуррі" залишив міланський клуб після розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – 0:5. Після завершення сезону керівництво "Інтера" і тренер домовилися не продовжувати співпрацю.

Втім, без роботи Індзагі пробув лише один день. "Аль-Хіляль" запропонував 49-річному фахівцю контракт на два роки та фантастичні фінансові умови. За даними інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а за повний термін дії угоди – 50 мільйонів євро плюс бонуси за спортивні досягнення.

В "Аль-Хілялі" італієць змінив португальця Жорже Жезуша, який залишив команду після завершення сезону.

The Italian genius is here







pic.twitter.com/8BZAz4tIMr