Індзагі очолив аравійський гранд: фінансовий рай після жаху в фіналі Ліги чемпіонів

Італійський фахівець Сімоне Індзагі, який протягом чотирьох років був головним тренером міланського "Інтера", очолив аравійський "Аль-Хіляль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про контракт Індзагі

Колишній наставник "нерадзуррі" залишив міланський клуб після розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – 0:5. Після завершення сезону керівництво "Інтера" і тренер домовилися не продовжувати співпрацю.

Втім, без роботи Індзагі пробув лише один день. "Аль-Хіляль" запропонував 49-річному фахівцю контракт на два роки та фантастичні фінансові умови. За даними інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а за повний термін дії угоди – 50 мільйонів євро плюс бонуси за спортивні досягнення.

В "Аль-Хілялі" італієць змінив португальця Жорже Жезуша, який залишив команду після завершення сезону.

The Italian genius is here







pic.twitter.com/8BZAz4tIMr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025

Епоха Індзагі в "Інтері"

Під керівництвом Індзагі "Інтер" провів успішний чотирирічний період. Виграв 6 трофеїв, зокрема Серію А, двічі Кубок Італії та тричі Суперкубок. Також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів, де програв "Манчестер Сіті" (2023 рік) і ПСЖ (2025).

Щоправда, останній сезон став єдиним для Індзагі без трофеїв: команда фінішувала другою у Серії А і поступилася в Кубку Італії.

Тепер італієць спробує реалізувати себе на Близькому Сході, де тренери з Європи дедалі частіше отримують шанс будувати амбітні проєкти в умовах багатомільйонних бюджетів.

Зазначимо, що у сезоні, який завершився "Аль-Хіляль" посів друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Завдяки цьому команда отримала пряму путівку в основний раунд Азійської ліги чемпіонів.