Роналду или Ямаль? Португалия и Испания определят победителя Лиги наций: прогноз и где смотреть

Сегодня, 8 июня, на "Альянц Арене" в Мюнхене состоится финал Лиги наций-2024/25. За трофей будут соревноваться сборные Португалии и Испании. Матч стартует - в 22:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Португальская легенда против испанской молодежи

Для обеих команд это шанс во второй раз выиграть Лигу наций. Португалия стала первым триумфатором турнира в 2019 году, одолев в финале Нидерланды (1:0).

Испания играла в финалах двух следующих розыгрышей. В 2021-м проиграла Франции (1:2). Но через два года выиграла самый молодой континентальный турнир для сборных, одолев Хорватию в серии пенальти.

Победы в сумасшедших полуфиналах

Португальцы вышли в финал после неожиданной победы над хозяевами турнира - сборной Германии. Хотя "бундестим" вела в счете, Криштиану Роналду и его партнеры совершили камбэк - 2:1. Решающий мяч на счету самого Роналду.

Роналду забил Германии и вывел Португалию в финал (x.com/selecaoportugal)

Испанцы в своем матче устроили настоящую голевую феерию, обыграв Францию со счетом 5:4. Подопечные Луиса де ла Фуэнте подтвердили статус атакующей машины, которая не останавливается ни перед кем.

Последние пиренейские дерби

Испания и Португалия в последний раз встречались в 2022 году. Тогда "Фурия Роха" победила 1:0, а пять предыдущих матчей между соперниками завершились вничью.

В этом розыгрыше турнира обе команды демонстрируют яркий атакующий стиль. Португалия забивает в среднем 2,22 гола за игру, Испания - 2,56.

Кто фаворит финала

Аналитики считают явным фаворитом испанцев. Коэффициент на победу действующих чемпионов Европы в основное время - 1,94, на ничью - 3,70, на выигрыш Португалии - 3,90.

Испания имеет гораздо больше шансов и на победу в дополнительное время или в серии пенальти - 1,44 против 2,79 - у португальцев.

Ямаль и его партнеры - бесспорные фавориты финала (x.com/EURO2024DE)

Где смотреть решающий матч

Прямую трансляцию финала обеспечит медиасервис MEGOGO. Она будет доступна по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. 8 июня вещание начнется с предматчевой студии в 21:00.