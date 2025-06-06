Божевілля з дев'ятьма голами: Іспанія та Франція видали суперматч у півфіналі Ліги націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга націй, півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54 (пенальті), 67, Педрі, 55 – Мбаппе, 59 (пенальті), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (автогол), Коло-Муані, 90+3

Перший тайм: дубль з асистів від Оярсабаля

Початок протистояння був за Францією: впродовж перших 20 хвилин команда створила низку небезпечних моментів, включно з ударом Ернандеса в каркас воріт. Але далі ініціатива повністю перейшла до іспанців.

На 22-й хвилині вони відкрили рахунок: Вільямс отримав тонку передачу від Оярсабаля після блискучої комбінації з Ямалем і влучно пробив під перекладину.

Всього за три хвилини, на 25-й, Меріно подвоїв перевагу, знову після розрізного пасу Оярсабаля: хавбек лондонського "Арсенала" вирвався один на один і точно пробив повз воротаря французів Меньяна.

"Триколірні" спробували відповісти кількома ударами – активністю відзначалися Дембеле та Мбаппе, але іспанський голкіпер Сімон впевнено парирував усі спроби.

На 44-й хвилині Іспанія забила втретє після удару Хейсена, але після перевірки на ВАР гол був скасований через офсайд.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Іспанії.

Другий тайм: гольова перестрілка

Другий тайм виявився ще більш насиченим на події. Іспанці не знижували темпу, яким приголомшили суперника в першому таймі. Вони продовжували диктувати умови, контролювали м'яч і активно йшли вперед, створюючи моменти один за одним.

До 67-ї хвилин барселонці Ямаль, що забив с пенальті та з гри, і Педрі довели рахунок до 5:1 (у "триколірних" з пенальті забив Мбаппе). Здавалося, що гра зроблена.

Ямаль оформив дубль у середині другого тайму (фото: x.com/sefutbol)

Однак французи несподівано знайшли в собі сили для камбеку. На 79-й хвилині Шеркі скоротив відставання, забивши свій перший м'яч за національну команду. Французи відчули, що можна спробувати ще більше, і на 84-й хвилині їм знову пощастило. Гюсто прострілив із правого флангу, а захисник Іспанії Вівіан, намагаючись перехопити передачу, зрізав м'яч у власні ворота – 5:3.

А в компенсований час напруга досягла свого апогею. На 90+3-й хвилині французи забили ще один м’яч. Після навісу з флангу у штрафному майданчику найспритнішим виявився Коло-Муані. Він виграв верхову боротьбу й точно пробив головою у ближній кут. Франція скоротила рахунок до мінімуму – 5:4.

Проте, щоб відігратись "триколірним" не вистачило сил і часу. Іспанія втримала переможний рахунок до фінального свистка, хоча кінець матчу вийшов для неї дуже нервовим.

Мбаппе зміг відзначитися лише з пенальті (фото: uefa.com)

Коли фінал

Фінальний матч Ліги націй-2024/25 відбудеться 8 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені. В ньому головний трофей розіграють піренейські команди – Португалія іта Іспанія. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

Іспанія захищатиме свій титул переможця турніру. Два роки тому "Фурія роха" в фіналі здолала в серії пенальті Хорватію.

У той же день, але в Штутгарті в матчі за "бронзу" зійдуться Німеччина і Франція. Ця гра розпочнеться – о 16:00.