"Безробітний" Роналду вивів Португалію в фінал Ліги націй

Збірна Португалії вийшла у фінал Ліги націй-2024/25. У півфінальному поєдинку, що відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені, вона здолала господарів турніру – команду Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Ліга націй УЄФА-2024/25, півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Як пройшов матч

Перший тайм завершився без голів, хоча німці володіли ініціативою. Вольтемаде та двічі Горецка загрожували воротам, але надійно діяв воротар португальців Діогу Кошта. У гостей найбільше активності проявляв Нету – саме його прориви створювали головну небезпеку біля воріт тер Штегена. Однак на табло до перерви залишалися нулі.

На 48-й хвилині німці відкрили рахунок: Вірц головою замкнув навіс Кімміха. Але раділи господарі недовго.

Уже на 63-й хвилині Консейсау, щойно вийшовши на заміну, красивим обвідним ударом зрівняв рахунок.

А ще за п'ять хвилин Португалія вийшла вперед. Мендеш прострілив у штрафний майданчик, і Роналду, що приїхав у збірну в статусі вільного агента, відправив м'яч у сітку – 2:1. Це був 136 гол легенди за збірну.

У кінцівці зустрічі Адеємі міг врятувати німців, але влучив у стійку. Тер Штеген також двічі виручив партнерів після небезпечних атак суперника.

Португалія втримала перевагу та стала першим фіналістом турніру.

Коли фінал

Фінальний матч Ліги націй-2024/25 відбудеться 8 червня. Суперником Португалії стане переможець другої півфінальної пари: Іспанія – Франція. Ця гра пройде у четвер, 5 червня, початок – о 22:00 за київським часом.