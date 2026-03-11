Дерев'яними палицями били по авто: на Закарпатті група ромів напала на військових ТЦК

У вівторок, 10 березня, поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група ромів напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Інцидент стався, коли співробітники ТЦК проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів.



За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт.

Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби.

Співробітники поліції припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення ситуації.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.





Фото: на Закарпатті затримали ромів, які напали на військових ТЦК (zk.npu.gov.ua)

Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Вони надають свідчення слідчим. Трьох осіб, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини події та можливих інших причетних осіб.