Не романтика, а прояв агресії? Що насправді означає пташиний спів

Пташиний спів - не романтика, а прояв агресії

Деякі самці здатні імітувати звуки інших видів птахів, аби зробити свою пісню багатшою.

"Чим цікавіша пісня самця, тим більше він демонструє іншим самцям, що він крутіший. Це такий вокальний батл", - пояснює орнітолог Кузьо.

При цьому орнітолог наголошує, що треба розуміти, що у птахів є різні типи звуків і пісня одна із них.

Пісня самця - сигнал для суперників, а не для самки

Пташину пісню переважно виконують самці. Весною, коли довжина світлового дня зростає, гормони змінюються і активізується агресивна поведінка.

"Самці вибирають для гніздування територію і завдяки пісні позначають її, щоб інші самці не зайняли. І на цю агресію вже ведеться самка. Вона бачить, як сильний самець відстоює територію, і розуміє, що з ним буде чим годувати дітей. Тобто він співає не для неї, а для інших самців", - пояснює експертка.

Чому пташки найбільше співають вранці

Більшість пташок дійсно співають саме вранці, але не всі види.

"Це спричинено гормонами, які залежать від освітлення. На світанку дійсно найбільше співають, а другий пік - перед сутінками, коли м'якше освітлення. Але все залежить від виду. Є такі, що співають ще до світанку, є такі, що вже після сходу сонця, а дехто взагалі вночі", - каже Кузьо.