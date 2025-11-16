Голуб сизий: як птах оселився у містах і що з його популяцією зараз

У містах України зростає чисельність сизих голубів - нащадків одомашненого виду. Вони пристосовуються до міського середовища, харчуються на смітниках і здатні давати потомство майже весь рік.

Голуб сизий - нащадок одомашнених голубів

Дикий голуб сизий живе колоніями в скелях. В Україні він може водитись лише в Криму. У Європі він є в Іспанії, Португалії, де скелясті урвища біля моря.

"Століттями люди одомашнювали цей вид. Бувало, що нащадки одомашнених голубів тікали від голубарів і гніздилися самостійно. Так і утворились міські популяції", - каже експертка.

Популяція у Львові зросла втричі

За словами експертки, у Львові з 1990-х років популяція сизих голубів зросла втричі. В інших містах, ймовірно, чисельність теж не зменшилась, адже ці птахи дуже пластичні та легко адаптуються до міського середовища.

"На відміну від горобців, їм усе в місті підходить. Вони харчуються на смітниках, і навіть коли переносять збудників, самі рідко хворіють. Голуби дають потомство навіть коли хворі або покалічені", - додає Кузьо.

Чому голубів стає більше

Міські птахи гніздяться на теплих горищах і мають постійний доступ до їжі, тому можуть давати 7-8 кладок яєць на рік. Це і пояснює стрімке зростання їхньої чисельності в містах.

"Якщо дикі птахи розмножуються тільки у теплі пори року, міські голуби здатні давати потомство протягом усього року", - підсумовує орнітолог.