ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Голуб сизий: як птах оселився у містах і що з його популяцією зараз

Неділя 16 листопада 2025 09:00
UA EN RU
Голуб сизий: як птах оселився у містах і що з його популяцією зараз Чому популяція голубів у містах зросла (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У містах України зростає чисельність сизих голубів - нащадків одомашненого виду. Вони пристосовуються до міського середовища, харчуються на смітниках і здатні давати потомство майже весь рік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла орнітолог Ганна Кузьо.

Голуб сизий - нащадок одомашнених голубів

Дикий голуб сизий живе колоніями в скелях. В Україні він може водитись лише в Криму. У Європі він є в Іспанії, Португалії, де скелясті урвища біля моря.

"Століттями люди одомашнювали цей вид. Бувало, що нащадки одомашнених голубів тікали від голубарів і гніздилися самостійно. Так і утворились міські популяції", - каже експертка.

Популяція у Львові зросла втричі

За словами експертки, у Львові з 1990-х років популяція сизих голубів зросла втричі. В інших містах, ймовірно, чисельність теж не зменшилась, адже ці птахи дуже пластичні та легко адаптуються до міського середовища.

"На відміну від горобців, їм усе в місті підходить. Вони харчуються на смітниках, і навіть коли переносять збудників, самі рідко хворіють. Голуби дають потомство навіть коли хворі або покалічені", - додає Кузьо.

Чому голубів стає більше

Міські птахи гніздяться на теплих горищах і мають постійний доступ до їжі, тому можуть давати 7-8 кладок яєць на рік. Це і пояснює стрімке зростання їхньої чисельності в містах.

"Якщо дикі птахи розмножуються тільки у теплі пори року, міські голуби здатні давати потомство протягом усього року", - підсумовує орнітолог.

Раніше ми писали про те, чому птахи літають у вирій і чи "відмовляться" від міграції через теплі зими.

Читайте також наше велике інтерв'ю з орнітологом Олександром Пономаренком про те, що відбувається із пташиним світом в Україні й чого чекати далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вчені Птахи
Новини
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе