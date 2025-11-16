Чому птахи літають у вирій і чи "відмовляться" від міграції через теплі зими

Через м’які зими деякі перелітні птахи залишаються зимувати в Україні і не відлітають на південь. Найчастіше це стосується великих видів, які можуть виживати кілька тижнів при мінімальній кількості їжі. Маленькі птахи залишаються більш вразливими до холодів і рідше ризикують зимувати на місці.

Через м’які зими деякі перелітні види все частіше не відлітають на південь, зазначає орнітолог Ганна Кузьо.

"Міграція буває різна. Наприклад, в'юркові птахи недалеко відлітають - тільки на південь Європи. Тому таким мігрантам легше пристосуватися до наших м’яких зим або на довше тут затриматись", - пояснює експерт.

Міграція великих птахів - складна авантюра

Для птахів, що летять у центр або на південь Африки, міграція більш жорстко запрограмована. У них усе прилаштовано до "графіка", який залежить від тривалості світлового дня. Коли той зменшується, гормональний фон змінюється і їх тягне летіти на південь.

"Взагалі, міграція - це дуже складна і небезпечна авантюра. Лелеки летять понад 2 тисячі кілометрів в одну сторону, а потім повертаються. Є високі ризики загинути по дорозі. Насправді залишитися на місці - це досить розумно", - додає Кузьо.

Лелеки адаптуються до зимових умов

Орнітолог зазначає, що зараз лелеки частіше залишаються зимувати в Україні.

"Якщо раніше тут зимували слабкі особини, то зараз - нащадки тих, які вижили тут, тобто пішла адаптація. Лелека здатний перенести кілька тижнів "посту" при короткочасних морозах, бо має жирові запаси. Це не синичка, якій треба їсти щодня", - каже Кузьо.

Вона додає, що великі птахи часто взимку йдуть до теплотрас та шукають їжу на смітниках, тоді як дрібніші види вразливіші до холодів.

Потепління не зупинить міграцію

Попри певні тенденції, птахи не перестануть літати у вирій.

"Одна з теорій стверджує, що міграція виникла ще в льодовиковий період, коли птахам треба було перелетіти на тисячі кілометрів до тепла. Цьому пристосуванню тисячі років, і якихось 10 років потепління не може разюче змінити міграцію усіх видів птахів", - підсумовує Ганна Кузьо.