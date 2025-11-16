Не романтика, а проявление агрессии? Что на самом деле означает пение птиц

Песня у птиц - это способ демонстрации силы. Самцы так показывают друг другу, кто "круче", а самка, в свою очередь, оценивает их способность защищать территорию и обеспечивать потомство. Соответственно, птичья песня - это проявление агрессии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог Анна Кузьо.
Некоторые самцы способны имитировать звуки других видов птиц, чтобы сделать свою песню богаче.
"Чем интереснее песня самца, тем больше он демонстрирует другим самцам, что он круче. Это такой вокальный батл", - объясняет орнитолог Кузьо.
При этом орнитолог отмечает, что надо понимать, что у птиц есть разные типы звуков и песня одна из них.
Птичью песню преимущественно выполняют самцы. Весной, когда длина светового дня растет, гормоны меняются и активизируется агрессивное поведение.
"Самцы выбирают для гнездования территорию и благодаря песне обозначают ее, чтобы другие самцы не заняли. И на эту агрессию уже ведется самка. Она видит, как сильный самец отстаивает территорию, и понимает, что с ним будет чем кормить детей. То есть он поет не для нее, а для других самцов", - объясняет эксперт.
Большинство птиц действительно поют именно утром, но не все виды.
"Это вызвано гормонами, которые зависят от освещения. На рассвете действительно больше всего поют, а второй пик - перед сумерками, когда мягче освещение. Но все зависит от вида. Есть такие, которые поют еще до рассвета, есть такие, что уже после восхода солнца, а некоторые вообще ночью", - говорит Кузьо.
