Роль Верховной рады должна быть усилена, - Парубий

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Парубия в эфире телеканала ZIK.

Так, Парубий считает, что роль Верховной рады должна быть усилена.

"Я считаю, роль Верховной рады должна быть усилена, ее контрольные функции... Вот я говорил в начале работы парламента (сессии - ред.), что мы должны принять закон о ВСК, о реформе парламента, о распределении комитетов в парламенте. Мы должны увеличить роль ВР и мы ее увеличивали рядом законов", - добавил он.

Отвечая на вопрос о необходимости перехода Украины к парламентской республике, Парубий отметил, что в Украине уже удалось изменить институт парламентаризма.

"Обратите внимание, если ранее в истории Украины парламентские выборы как праймериз перед президентскими. То сейчас наоборот, президентские праймеров перед парламентскими. То есть мы все таки смогли изменить институт парламентаризма как центра принятия решений в государстве", - сообщил Парубий.

По его словам, во время войны ключевые решения относительно безопасности государства должны приниматься Верховным главнокомандующим.

"Мое глубокое убеждение, что все вопросы экономические, социальные, вопросы развития и рефермування должны быть у парламента и правительства. Но вопрос безопасности и иностранных дел, которые должны быть по Конституции – должны быть прерогативой президента, особенно во время ведения военных действий. Оно требует быстрых и незамедлительных решений в случае агрессии, которая ведется против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.