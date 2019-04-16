Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Суд обязал НАБУ расследовать превышение служебных полномочий председателя ВРУ и нецелевое использование бюджетных средств

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия. Постановление было обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что 22 февраля истец передал в НАБУ заявление о совершении Парубием правонарушений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Украины ("Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением"), и ст. 364 УК Украины ("Превышение служебных полномочий").

Детективы НАБУ получили сведения, однако не внесли в ЕРДР. Истец обратился в суд с жалобой на сотрудников бюро и с требованием обязать их начать расследование.

"Заслушав объяснения участников производства, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - указывается в постановлении суда.

Напомним, в начале апреля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на Парубия.

Кроме того, ранее в суд поступили новые иски против Парубия относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО. Истцы просят признать голосование незаконным, так оно прошло с нарушением регламента.