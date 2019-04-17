Роль Верховної ради має бути посилена, - Парубій

Глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом ухвалення низки законів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Парубія в ефірі телеканалу ZIK.

Так, Парубій вважає, що роль Верховної ради має бути посилена.

"Я вважаю, роль Верховної ради має бути посилена, її контрольні функції... От я говорив на початку роботи парламенту (сесії- ред.), що ми маємо прийняти закон про ТСК, про реформу парламенту, про розподіл комітетів в парламенті. Ми маємо збільшити роль ВР і ми її збільшували низкою законів", - додав він.

Відповідаючи на питання щодо необіхдності переходу України до парламентської республіки, Парубій наголосив, що в України вже вдалось змінити інститут парламентаризму.

"Зверніть увагу, якщо раніше в історії України парламентські вибори були як праймеріз перед президентськими. То зараз навпаки, президентські праймерів перед парламентськими. Тобто ми все таки змогли змінити інститут парламентаризму як центру прийняття рішень в державі", - повідомив Парубій.

За його словами, у час війни ключові рішення щодо безпеки держави мають прийматись Верховним головнокомандувачем.

"Моє глибоке переконання, що усі питання економічні, соціальні, питання розвитку і рефермування мають бути в парламенту та в уряду. Але питання безпеки та закордонних справ, які мають бути по Конституції України – мають бути прерогативою президента, особливо в час ведення воєнних дій. Воно потребує швидких і негайних рішень у випадку агресії, яка ведеться проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія.