Роль Абрамовича в переговорах Украины и России преувеличена, - Кулеба

Роль российского олигарха Романа Абрамовича в мирных переговорах между Украиной и Россией серьезно преувеличена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Дмитрию Гордону.
Он сообщил, что украинской власти предложили приобщить Абрамовича к переговорам как "человека, который имеет прямой доступ к Путину".
Кулеба сказал, что президент Владимир Зеленский принял такое предложение.
"Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена", - сказал глава МИД.
Напомним, российский олигарх принимал участие в переговорах между Украиной и Россией как представитель российской делегации.
Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что главной задачей Абрамовича было сглаживание углов.
Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявлял, что Абрамович пытался быть нейтральной стороной и выступать в качестве неофициального канала связи.
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