Арахамия оценил роль Абрамовича на переговорах Украины с Россией

Глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия положительно оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"На самом деле позитивную", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, какую роль играет Роман Абрамович на переговорах. При этом глава украинской делегации добавил, что не понятно почему Абрамович стал исполнять публичную роль. С самого начала у российского бизнесмена была роль дополнительного канала связи. "Неофициального канала связи, который помогает обсуждать нормальным человеческим языком, а не дипломатическим. Благодаря международной прессе этот канал стал известным. Он пытается, не говорю, что так есть, но пытается быть нейтральной стороной",- уточнил Арахамия.