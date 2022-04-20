"Сглаживать углы". У Зеленского назвали задачу Абрамовича на переговорах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ" .

В частности, он заявил, что у него нет информации о последнем приезде Абрамовича в Украину и его причинах.

"Он является членом российской делегации прежде всего, но там он выполняет роль медиатора, который должен делать так, чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего к российской делегации или российской делегации, которая продолжает считать, что они занимаются какой-то денацификацией. То есть его задача эти углы сглаживать", - отметил Подоляк.