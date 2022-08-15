Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

Роль російського олігарха Романа Абрамовича в мирних переговорах між Україною і Росією серйозно перебільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Дмитру Гордону.

Він повідомив, що українській владі запропоновали долучити Абрамовича до переговорів як "людину, яка має прямий доступ до Путіна".

Кулеба сказав, що президент Володимир Зеленський прийняв таку пропозицію.

"Але роль його в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безумовно, перебільшена", - сказав глава МЗС.