Назначение главы Минэнерго: комитет Рады принял решение

Профильный комитет Верховной рады рассмотрел кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетика. Парламенту рекомендуют назначить его новым главой Минэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР.

"За" проголосовали 17 членов комитета, а пять народных депутатов воздержались.

"Я Вас поздравляю. Вы получили поддержку комитета. Соответственно решение комитета - рекомендовать одобрить соответствующую завтра кандидатуру в зале. Решение комитета принято", - отметил глава комитета Андрей Герус.

Напомним, вчера стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление на его назначение.

Ранее в комментарии РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что кандидатуру Галущенко в комитете Рады могут рассматривать уже сегодня.

В понедельник спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.

РБК-Украина писало, что на заседании фракции СН на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. После заседания в "Слуге народа" усомнились, что Галущенко получит единогласную поддержку всей фракции.

Так, и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.