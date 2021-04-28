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Министр на день. Кабмин назначил нового и.о. главы Минэнерго

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 15:59
Министр на день. Кабмин назначил нового и.о. главы Минэнерго Фото: новый и. о. министра энергетики Юрий Бойко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров назначил нового временно исполняющего обязанности министра энергетики после назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Министерство энергетики возглавил Юрий Бойко.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение было принято 28 апреля.

"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров официально заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК " Нафтогаз Украины". На его место назначили уже бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В то же время, завтра в сессионном зале парламента должны голосовать за назначение нового министра энергетики. На его должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Ожидается, что сегодня Комитет Рады рассмотрит его кандидатуру, а завтра Галущенко может возглавить Министерство энергетики.

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