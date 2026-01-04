ua en ru
Родинське під контролем Сил оборони, ворог зазнає значних втрат, - "Азов"

Родинське, Донецька область, Неділя 04 січня 2026 12:05
Родинське під контролем Сил оборони, ворог зазнає значних втрат, - "Азов" Фото: Родинське перебуває під контролем Сил оборони України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оборона Родинського Донецької області триває. Російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

В "Азові" зазначили, що російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту.

"Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах", - повідомили військові.

Зазначається, що контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.


Родинське під контролем Сил оборони, ворог зазнає значних втрат, - &quot;Азов&quot;

deepstatemap.live

Бої у Родинському

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському Донецької області. Військові зазначили, що місто знаходить під контролем Сил оборони України, попри брехливі заяви російської пропаганди.

27 грудня російське військове командування заявило голосило про нібито окупацію Родинського. Проте в Оперативному командуванні "Схід" спростували ці заяви.

За інформацією захисників, російські війська намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та в західних районах, проте успіху не досягли.

Родинське - невелике місто в Донецькій області України, розташоване на північний захід від Краматорська та на південь від Слов’янська.

До початку повномасштабного вторгнення РФ воно мало населення близько 5-6 тисяч осіб і характеризувалося переважно промисловою та житловою забудовою.

Місто розташоване поблизу важливих транспортних вузлів, зокрема залізниці, що сполучає його з іншими населеними пунктами області. Через це Родинське має стратегічне значення для контролю над північними районами Донеччини.

