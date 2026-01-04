Родинське під контролем Сил оборони, ворог зазнає значних втрат, - "Азов"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

В "Азові" зазначили, що російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту.

"Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах", - повідомили військові.

Зазначається, що контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.





deepstatemap.live