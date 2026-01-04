Родинское под контролем Сил обороны, враг несет значительные потери, - "Азов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

В "Азове" отметили, что российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе Родинского. Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта.

"По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах", - сообщили военные.

Отмечается, что контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.





deepstatemap.live