Родинское под контролем Сил обороны, враг несет значительные потери, - "Азов"

Родинское, Донецкая область, Воскресенье 04 января 2026 12:05
UA EN RU
Родинское под контролем Сил обороны, враг несет значительные потери, - "Азов" Фото: Родинское находится под контролем Сил обороны Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оборона Родинского Донецкой области продолжается. Российские оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

В "Азове" отметили, что российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе Родинского. Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта.

"По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах", - сообщили военные.

Отмечается, что контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.


Родинское под контролем Сил обороны, враг несет значительные потери, - &quot;Азов&quot;

deepstatemap.live

Бои в Родинском

Напомним, 31 декабря 2025 года бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском Донецкой области. Военные отметили, что город находит под контролем Сил обороны Украины, несмотря на лживые заявления российской пропаганды.

27 декабря российское военное командование заявило о якобы оккупации Родинского. Однако в Оперативном командовании "Восток" опровергли эти заявления.

По информации защитников, российские войска пытались закрепиться вдоль железной дороги к северу от города и в западных районах, однако успеха не достигли.

Родинское - небольшой город в Донецкой области Украины, расположенный к северо-западу от Краматорска и к югу от Славянска.

До начала полномасштабного вторжения РФ он имел население около 5-6 тысяч человек и характеризовался преимущественно промышленной и жилой застройкой.

Город расположен вблизи важных транспортных узлов, в частности железной дороги, соединяющей его с другими населенными пунктами области. Поэтому Родинское имеет стратегическое значение для контроля над северными районами Донецкой области.

Нацгвардия Донецкая область Азовці Война в Украине
