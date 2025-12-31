Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському (відео)
Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському Донецької області. Місто знаходить під контролем Сил оборони України, попри брехливі заяви російської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".
Як розповіли у корпусі, російській військові, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.
"Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - наголосили військові.
Підтвердженням контролю Сил оборони над Родинським стало відео з українським прапором, який встановили бійці 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".
Місто Родинське
Родинське - невелике місто в Донецькій області України, розташоване на північний захід від Краматорська та на південь від Слов’янська.
До початку повномасштабного вторгнення РФ воно мало населення близько 5-6 тисяч осіб і характеризувалося переважно промисловою та житловою забудовою.
Місто розташоване поблизу важливих транспортних вузлів, зокрема залізниці, що сполучає його з іншими населеними пунктами області. Через це Родинське має стратегічне значення для контролю над північними районами Донеччини.
Фото: Родинське у Донецькій області (DeepStateMap)
Ситуація у Родинському
27 грудня російське військове командування заявило голосило про нібито окупацію Родинського. Проте в Оперативному командуванні "Схід" спростували ці заяви.
За інформацією захисників, російські війська намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та в західних районах, проте успіху не досягли.
"У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності", - повідомили в ОК "Схід".
Наприкінці жовтня українські військові вже спростовували подібні заяви РФ про "захоплення" міста.