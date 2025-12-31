ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському (відео)

Середа 31 грудня 2025 10:01
UA EN RU
Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському (відео) Ілюстративне фото: Ббйці "Азова" встановили український прапор у Родинському (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському Донецької області. Місто знаходить під контролем Сил оборони України, попри брехливі заяви російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Як розповіли у корпусі, російській військові, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.

"Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - наголосили військові.

Підтвердженням контролю Сил оборони над Родинським стало відео з українським прапором, який встановили бійці 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Місто Родинське

Родинське - невелике місто в Донецькій області України, розташоване на північний захід від Краматорська та на південь від Слов’янська.

До початку повномасштабного вторгнення РФ воно мало населення близько 5-6 тисяч осіб і характеризувалося переважно промисловою та житловою забудовою.

Місто розташоване поблизу важливих транспортних вузлів, зокрема залізниці, що сполучає його з іншими населеними пунктами області. Через це Родинське має стратегічне значення для контролю над північними районами Донеччини.

Бійці &quot;Азова&quot; встановили український прапор у Родинському (відео)Фото: Родинське у Донецькій області (DeepStateMap)

Ситуація у Родинському

27 грудня російське військове командування заявило голосило про нібито окупацію Родинського. Проте в Оперативному командуванні "Схід" спростували ці заяви.

За інформацією захисників, російські війська намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та в західних районах, проте успіху не досягли.

"У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності", - повідомили в ОК "Схід".

Наприкінці жовтня українські військові вже спростовували подібні заяви РФ про "захоплення" міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем