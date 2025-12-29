Бої за Родинське тривають: у ЗСУ спростували заяви РФ про повний контроль міста
У Родинському на Донеччині тривають запеклі бої, однак інформація про повний контроль міста російськими військами не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Оперативного командування "Схід".
За даними військових, противник намагався закріпитися вздовж залізниці на північ від Родинського, а також у західних районах міста, однак успіху не мав. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати наступ ворога.
Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом минулої доби Сили оборони України відбили 86 штурмових дій росіян. Найактивніші бої тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зокрема на Покровському напрямку, де було зупинено 52 атаки противника.
Українські військові контролюють північну частину Покровська, а в центральних кварталах блокують просування ворога. У Мирнограді оборонні рубежі утримуються, для посилення захисту міста залучено додаткові сили та засоби, водночас логістика залишається ускладненою.
За минулу добу на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з них 100 - безповоротно. Також знищено та уражено техніку противника, пункти управління БпЛА, укриття особового складу та 14 ворожих безпілотників.
Ситуація на фронті
12 грудня російські окупаційні війська опинилися в оточенні в Куп’янську - місті, яке Володимир Путін раніше вже двічі поспіхом оголошував "звільненим". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" повідомило про успішну контратаку Сил оборони на Куп’янському напрямку.
За наявною інформацією, щонайменше 200 російських військових були заблоковані в місті. Українські захисники звільнили від окупантів житловий масив Ювілейний. Під час контрнаступальних дій втрати противника лише загиблими перевищили 1000 осіб. Наразі ЗСУ контролюють понад 90% Куп’янська, триває фінальна зачистка.
На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті. Російські війська намагаються проникнути в місто, заводячи малі штурмові групи для закріплення в забудові та витіснення Сил оборони. Окупанти застосовують тактику інфільтрації, "флаговтики" та диверсійні дії. Водночас про будь-який контроль РФ над містом не йдеться - до цього ситуація навіть не наблизилася.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що російська влада змушена вигадувати чергові "перемоги" на фронті через відсутність реальних успіхів у війні проти України. Саме в такому контексті, за його словами, слід сприймати заяви російського диктатора Володимира Путіна.