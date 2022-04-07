"Родилась и была проведена в голове Лукашенко". В Раде отреагировали на "спецоперацию" Беларуси

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал высказывания главы режима Беларуси Александра Лукашенко о якобы проведенной спецоперации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

Белорусский диктатор Лукашенко объявил об успешном проведении "спецоперации" в Украине. Она заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков.

"Спецоперация, о которой никто не знает, наверное, родилась и была проведена в голове Лукашенко. Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано", – заявил нардеп.