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"Родилась и была проведена в голове Лукашенко". В Раде отреагировали на "спецоперацию" Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал высказывания главы режима Беларуси Александра Лукашенко о якобы проведенной спецоперации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Белорусский диктатор Лукашенко объявил об успешном проведении "спецоперации" в Украине. Она заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков.

"Спецоперация, о которой никто не знает, наверное, родилась и была проведена в голове Лукашенко. Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано", – заявил нардеп.

К слову. Генеральная ассамблея ООН выгнала Россию из Совета по правам человека.

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