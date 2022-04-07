Лукашенко заявил о проведении своей "спецоперации" в Украине: детали

По его словам, украинская сторона якобы захватила белорусских дальнобойщиков.

"Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", - отметил Лукашенко.

При этом он не уточнил подробности "спецоперации", но отметил, что ее провели так, что никто из Совета безопасности Беларуси не заметил.

"Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей разговаривает с послом Украины), что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют", - добавил Лукашенко.