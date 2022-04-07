RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Народилася і була проведена в голові Лукашенка". У Раді відреагували на "спецоперацію" Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував висловлювання очільника режиму Білорусі Олександра Лукашенка про нібито проведену спецоперацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Білоруський диктатор Лукашенко оголосив про успішне проведення "спецоперації" в Україні. Вона полягала в звільненні білоруських далекобійників.

"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.

До слова, Генеральна асамблея ООН вигнала Росію з Ради з прав людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусьВерховна радаВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України