Родичі пацієнтів Odrex закликали правоохоронців відновити справедливість: звернення

Родичі пацієнтів стверджують, що "Одрекс" намагається переконати суспільство, ніби на клініку чиниться рейдерський тиск. Однак сім'ї померлих пацієнтів категорично спростовують це. Вони вимагають виключно справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті їхніх близьких.

Що кажуть родичі пацієнтів

"Ми не рейдери, ми близькі, які зіткнулися з горем. У кожного з нас є виписки з цієї клініки, щоб ніхто не казав, що це фейки і так далі", - зазначила у відеозверненні Крістіна Тоткайло, чий батько помер після операції у клініці.

За її словами, родичі постраждалих пацієнтів звертаються до українського правосуддя, аби домогтися відновлення справедливості.

Однією із тих, хто також записав відеозвернення, стала Катерина Бойчук, мати якої померла після лікування в "Одрексі".

"Робили дві операції, але, на жаль, результат був летальний - мама померла. Це був наш останній шанс приватна клініка "Одрекс". А в результаті - мами немає, тільки смерть. Зараз ми просимо українське правосуддя розібратися в цій ситуації, щоб правда та справедливість були відновлені", - сказала вона.

Катерина закликає правоохоронців розібратися у події. "Я дуже сподіваюся, що правосуддя відновиться, що правда буде доведена і смертей в "Одрексі" більше не буде", - наголосила вона.

Світлана Гук розповіла, що її чоловік помер у 2019 році після операції в одеській клініці. Вона зазначила, що родина сплатила значну суму за лікування, однак очікуваного результату не було, і після операції пацієнт помер.

За її словами, родичі пацієнтів прагнуть отримати відповіді та просять правоохоронні органи забезпечити об’єктивне розслідування.

У відеозверненні Ольга Малай розповіла про серйозні ускладнення, що виникли у її чоловіка після операції, яку лікарі клініки попередньо описували як "легку" та "малоінвазивну".

Вона зазначила, що у відповіді служби підтримки клініки йшлося, що рішення про метод анестезії та перебіг операції ухвалюють лікарі. На її думку, у виписних документах не було достатньо інформації про проведене втручання, його наслідки та подальші рекомендації щодо лікування.

Ольга Малай підкреслила, що, на її переконання, неналежні дії та відсутність повної інформації вплинули на стан пацієнта. Вона закликала українське правосуддя забезпечити неупереджений розгляд справи та наголосила, що родичі пацієнтів очікують на справедливе рішення, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Що відомо про розслідування смерті пацієнта в Odrex

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Нацполіції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування в одеській медустанові.

За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці Odrex.

В ОГП зазначили, що двом лікарям повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України). Це завідувач хірургічного відділення та лікар-онколог.

Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, медики не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнень та не вжили необхідних заходів для своєчасного лікування. Експерти встановили, що лікарська помилка та неналежне виконання обов'язків перебували у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті.

Слідство вважає, що під час надання медичної допомоги було допущено критичних помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу спричинив смерть.