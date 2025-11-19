У приватної одеської клініки Odrex можуть забрати ліцензію: МОЗ готується до перевірки

МОЗ готує перевірку одеської приватної клініки Odrex, яка опинилась у центрі скандалу після смертей пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН .

За даними видання, міністерство формує спеціальну комісію для оцінки дотримання медзакладом ліцензійних умов. Якщо порушення будуть підтверджені - клініку можуть позбавити ліцензії.

Необхідність перевірки назрівала давно: протягом року родичі загиблих і постраждалих пацієнтів публічно звинувачували Odrex у недбалості, непрофесійних діях медперсоналу та можливої фальсифікації документації.

Попри це, у самій клініці говорять про тиск та спроби рейдерського захоплення. Адвокати оскаржують арешт корпоративних прав, накладений у межах кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. У провадженні вже є двоє підозрюваних лікарів, а експертиза підтвердила зв’язок між їхніми діями та смертю пацієнта.