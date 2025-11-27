Родственники пациентов Odrex призвали правоохранителей восстановить справедливость: обращение

Родственники пациентов утверждают, что "Одрекс" пытается убедить общество, будто на клинику оказывается рейдерское давление. Однако семьи умерших пациентов категорически отрицают это. Они требуют исключительно справедливости и привлечения к ответственности виновных в смерти близких.

Что говорят родственники пациентов

"Мы не рейдеры, мы близкие, которые столкнулись с горем. У каждого из нас есть выписки из этой клиники, чтобы никто не говорил, что это фейки и так далее", - отметила в видеообращении Кристина Тоткайло, чей отец умер после операции в клинике.

По ее словам, родственники пострадавших пациентов обращаются к украинскому правосудию, чтобы добиться восстановления справедливости.

Одной из тех, кто также записал видеообращение, стала Екатерина Бойчук, мать которой скончалась после лечения в "Одрексе".

"Делали две операции, но, к сожалению, результат был летальный - мама умерла. Это был наш последний шанс частная клиника "Одрекс". А в результате - мамы нет, только смерть. Сейчас мы просим украинское правосудие разобраться в этой ситуации, чтобы правда и справедливость были восстановлены", - сказала она.

Екатерина призывает правоохранителей разобраться в происшествии. "Я очень надеюсь, что правосудие восстановится, что правда будет доказана и смертей в "Одрексе" больше не будет", - подчеркнула она.

Светлана Гук рассказала, что ее муж умер в 2019 году после операции в одесской клинике. Она отметила, что семья заплатила значительную сумму за лечение, однако ожидаемого результата не было, и после операции пациент скончался.

По ее словам, родственники пациентов стремятся получить ответы и просят правоохранительные органы обеспечить объективное расследование.

В видеообращении Ольга Малай рассказала о серьезных осложнениях, возникших у ее мужа после операции, которую врачи клиники предварительно описывали как "легкую" и "малоинвазивную".

Она отметила, что в ответе службы поддержки клиники говорилось, что решение о методе анестезии и ходе операции принимаются врачами. По ее мнению, в выписных документах не было достаточно информации о проведенном вмешательстве, его последствиях и последующих рекомендациях по лечению.

Ольга Малай подчеркнула, что, по ее убеждению, ненадлежащие действия и отсутствие полной информации повлияли на состояние пациента. Она призвала украинское правосудие обеспечить беспристрастное рассмотрение дела и подчеркнула, что родственники пациентов ожидают справедливого решения, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Что известно о расследовании смерти пациента в Odrex

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Нацполиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в одесском медучреждении.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 проходил лечение в клинике Odrex.

В ОГП отметили, что двум врачам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Это заведующий хирургическим отделением и врач-онколог.

Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, медики не обеспечили должного реагирования на признаки осложнений и не приняли необходимые меры для своевременного лечения. Эксперты установили, что врачебная ошибка и ненадлежащее исполнение обязанностей находились в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти.

Следствие считает, что во время оказания медицинской помощи были допущены критические ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса вызвал смерть.