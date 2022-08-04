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Rocket Lab отправила в космос спутник-разведчик США: видео запуска ракеты

Фото: Rocket Lab отправила в космос спутник-разведчик США (twitter.com/RocketLab)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Rocket Lab успешно запустила в космос спутник-разведчик США с космодрома в Новой Зеландии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rocket Lab.

"Electron успешно развернула груз Национального управления военно-космической разведки США (NRO) на орбите. Добро пожаловать в ваш новый дом в космосе, NROL-199!",- заявили в Rocket Lab.

Запуск ракеты состоялся в 08:00 часов по киевскому времени с космодрома в Новой Зеландии. Уже через час после запуска, спутник развернулся на запланированной орбите.

Напомним, РБК-Украина писало про те, что обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса.

Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы, а корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.

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