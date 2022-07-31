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США обвинили Китай в неконтролируемом падении ракеты-носителя

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США, Воскресенье 31 июля 2022 06:12
США обвинили Китай в неконтролируемом падении ракеты-носителя Фото: Китай запустил в космос второй модуль космической станции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Космического командования ВС США.

Ракета на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.

"Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", - написал он в Twitter.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink.

Между тем Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

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