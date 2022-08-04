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Rocket Lab відправила у космос супутник-розвідник США: відео запуску ракети

Фото: Rocket Lab відправила у космос супутник-розвідник США (twitter.com/RocketLab)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Rocket Lab успішно запустила у космос супутник-розвідник США з космодрому у Новій Зеландії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rocket Lab.

"Electron успішно розгорнула вантаж Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO) на орбіті. Ласкаво просимо до вашого нового дому в космосі, NROL-199!", - заявили у Rocket Lab.

Запуск ракети відбувся о 08:00 годині за київським часом з космодрому у Новій Зеландії. Вже через годину після запуску, супутник розгорнувся на запланованій орбіті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уламки китайської ракети-носія "Чанчжен-5В" впали в Індійський океан в унаслідок її неконтрольованого повернення з космосу.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму, а корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

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