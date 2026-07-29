Роботодавці масово шукають молодь без досвіду: де платять до 36 тисяч гривень
Українські роботодавці дедалі активніше відкривають вакансії для студентів і кандидатів молодше 18 років. Найбільше пропозицій зосереджено у сфері торгівлі, а зарплати на популярних посадах за рік помітно зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
- Попит на молодь зростає: Через кадровий дефіцит 50% роботодавців готові брати працівників без досвіду, а 37% - залучати молодь із подальшим навчанням.
- Найпопулярніші сфери: Найбільше вакансій для студентів і кандидатів до 18 років пропонують у торгівлі, логістиці, будівництві та HoReCa.
- Рівень зарплат: Медіанні виплати на популярних посадах зросли за рік на 15-27%.
- Лідери за регіонами: Найбільше оголошень для молоді залишається в Київській області, а найшвидше кількість вакансій зростає у західних та центральних регіонах (Закарпатська, Житомирська, Львівська області).
За даними платформи, найбільше вакансій для молоді пропонують у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас найактивнішим регіоном за кількістю таких пропозицій залишається Київська область.
Де молоді найпростіше знайти роботу
Найбільше вакансій роботодавці пропонують на посаду продавця. За рік кількість таких оголошень зросла на 12%, а медіанна зарплата досягла 25 350 гривень.
Також серед найпоширеніших вакансій:
- касир - 25 845 гривень;
- продавець-консультант - 25 475 гривень;
- пекар - 33 300 гривень;
- менеджер із продажу - 27 750 гривень.
Крім сфери торгівлі, високий попит на молодих працівників спостерігається у логістиці, доставці та будівництві. Зокрема роботодавці пропонують вакансії:
- вантажника - 29 159 гривень;
- водія - 33 500 гривень;
- різноробочого - 25 250 гривень;
- будівельника - 36 750 гривень.
Водночас кількість вакансій за окремими спеціальностями суттєво збільшилася. Так, пропозицій для вантажників стало більше на 34%, для будівельників - на 25%, а для різноробочих - на 19%.
У літній сезон також традиційно зростає попит на працівників готельно-ресторанної сфери. Молоді кандидатам пропонують вакансії:
- кухаря - 33 150 гривень;
- офіціанта - 22 625 гривень;
- бариста - 21 400 гривень.
У яких областях побільшало вакансій
За рік найбільше зріс попит на молодих працівників у:
- Закарпатській області - на 26%;
- Житомирській - на 24%;
- Львівській - на 23%;
- Волинській - на 20%;
- Кіровоградській - на 18%.
На 13% збільшилася кількість вакансій у Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській областях.
У Київській області, яка залишається найбільшим ринком праці для молоді, кількість вакансій майже не змінилася порівняно з минулим роком (-1%).
Натомість найбільше скорочення кількості пропозицій зафіксували у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.
Зарплати також зростають
За даними OLX Робота, роботодавці не лише відкривають більше вакансій для молоді, а й підвищують зарплати.
Найбільше за рік зросли медіанні зарплати для:
- продавців - на 18% (до 25 350 гривень);
- продавців-консультантів - на 27% (до 25 475 гривень);
- водіїв - на 26% (до 33 500 гривень);
- будівельників - на 21% (до 36 750 гривень);
- вантажників - на 20% (до 29 159 гривень);
- касирів - на 15% (до 25 845 гривень);
- бариста - на 16% (до 21 400 гривень).
Також помітно зросли зарплати комплектувальників (+25%, до 28 469 гривень), штукатурів (+24%, до 80 500 гривень) та комірників (+16%, до 29 000 гривень).
Як зазначають автори дослідження, в умовах кадрового дефіциту бізнес дедалі частіше розглядає працевлаштування молоді як спосіб подолання нестачі персоналу. За результатами спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 50% роботодавців готові брати на роботу кандидатів без досвіду, а ще 37% - молодих фахівців із подальшим навчанням.
Нагадаємо, український ринок праці вже кілька років стикається з дефіцитом кадрів, який посилився через повномасштабну війну, мобілізацію та виїзд частини населення за кордон. У відповідь роботодавці дедалі частіше підвищують зарплати, спрощують вимоги до кандидатів і розширюють програми навчання та перекваліфікації працівників.
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