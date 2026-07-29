Роботодавці масово шукають молодь без досвіду: де платять до 36 тисяч гривень

Українські роботодавці дедалі активніше відкривають вакансії для студентів і кандидатів молодше 18 років. Найбільше пропозицій зосереджено у сфері торгівлі, а зарплати на популярних посадах за рік помітно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне: Попит на молодь зростає: Через кадровий дефіцит 50% роботодавців готові брати працівників без досвіду, а 37% - залучати молодь із подальшим навчанням.

Через кадровий дефіцит 50% роботодавців готові брати працівників без досвіду, а 37% - залучати молодь із подальшим навчанням. Найпопулярніші сфери: Найбільше вакансій для студентів і кандидатів до 18 років пропонують у торгівлі, логістиці, будівництві та HoReCa.

Найбільше вакансій для студентів і кандидатів до 18 років пропонують у торгівлі, логістиці, будівництві та HoReCa. Рівень зарплат: Медіанні виплати на популярних посадах зросли за рік на 15-27%.

Медіанні виплати на популярних посадах зросли за рік на 15-27%. Лідери за регіонами: Найбільше оголошень для молоді залишається в Київській області, а найшвидше кількість вакансій зростає у західних та центральних регіонах (Закарпатська, Житомирська, Львівська області).

За даними платформи, найбільше вакансій для молоді пропонують у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас найактивнішим регіоном за кількістю таких пропозицій залишається Київська область.

Де молоді найпростіше знайти роботу

Найбільше вакансій роботодавці пропонують на посаду продавця. За рік кількість таких оголошень зросла на 12%, а медіанна зарплата досягла 25 350 гривень.

Також серед найпоширеніших вакансій:

касир - 25 845 гривень;

- 25 845 гривень; продавець-консультант - 25 475 гривень;

- 25 475 гривень; пекар - 33 300 гривень;

- 33 300 гривень; менеджер із продажу - 27 750 гривень.

Крім сфери торгівлі, високий попит на молодих працівників спостерігається у логістиці, доставці та будівництві. Зокрема роботодавці пропонують вакансії:

вантажника - 29 159 гривень;

- 29 159 гривень; водія - 33 500 гривень;

- 33 500 гривень; різноробочого - 25 250 гривень;

- 25 250 гривень; будівельника - 36 750 гривень.

Водночас кількість вакансій за окремими спеціальностями суттєво збільшилася. Так, пропозицій для вантажників стало більше на 34%, для будівельників - на 25%, а для різноробочих - на 19%.

У літній сезон також традиційно зростає попит на працівників готельно-ресторанної сфери. Молоді кандидатам пропонують вакансії:

кухаря - 33 150 гривень;

- 33 150 гривень; офіціанта - 22 625 гривень;

- 22 625 гривень; бариста - 21 400 гривень.

У яких областях побільшало вакансій

За рік найбільше зріс попит на молодих працівників у:

Закарпатській області - на 26%;

- на 26%; Житомирській - на 24%;

- на 24%; Львівській - на 23%;

- на 23%; Волинській - на 20%;

- на 20%; Кіровоградській - на 18%.

На 13% збільшилася кількість вакансій у Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській областях.

У Київській області, яка залишається найбільшим ринком праці для молоді, кількість вакансій майже не змінилася порівняно з минулим роком (-1%).

Натомість найбільше скорочення кількості пропозицій зафіксували у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.

Зарплати також зростають

За даними OLX Робота, роботодавці не лише відкривають більше вакансій для молоді, а й підвищують зарплати.

Найбільше за рік зросли медіанні зарплати для:

продавців - на 18% (до 25 350 гривень);

- на 18% (до 25 350 гривень); продавців-консультантів - на 27% (до 25 475 гривень);

- на 27% (до 25 475 гривень); водіїв - на 26% (до 33 500 гривень);

- на 26% (до 33 500 гривень); будівельників - на 21% (до 36 750 гривень);

- на 21% (до 36 750 гривень); вантажників - на 20% (до 29 159 гривень);

- на 20% (до 29 159 гривень); касирів - на 15% (до 25 845 гривень);

- на 15% (до 25 845 гривень); бариста - на 16% (до 21 400 гривень).

Також помітно зросли зарплати комплектувальників (+25%, до 28 469 гривень), штукатурів (+24%, до 80 500 гривень) та комірників (+16%, до 29 000 гривень).

Як зазначають автори дослідження, в умовах кадрового дефіциту бізнес дедалі частіше розглядає працевлаштування молоді як спосіб подолання нестачі персоналу. За результатами спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 50% роботодавців готові брати на роботу кандидатів без досвіду, а ще 37% - молодих фахівців із подальшим навчанням.