Без досвіду та старше 60 років: як бізнес рятується від катастрофічного дефіциту кадрів

Кадровий дефіцит в Україні продовжує посилюватися. Майже вісім із десяти роботодавців вже стикаються з нестачею працівників, а головними причинами називають мобілізацію та зростання міграції українців за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Головне: Катастрофічний кадровий голод: У 2026 році вже 78% роботодавців заявляють про дефіцит кадрів. Головними причинами бізнес називає мобілізацію та масову еміграцію українців за кордон.

У 2026 році вже 78% роботодавців заявляють про дефіцит кадрів. Головними причинами бізнес називає мобілізацію та масову еміграцію українців за кордон. Удар через виїзд молоді: Дозвіл на виїзд за кордон хлопців віком 18-22 років посилив кризу для 57% компаній.

Дозвіл на виїзд за кордон хлопців віком 18-22 років посилив кризу для 57% компаній. Зростання зарплат: Для утримання персоналу вже 72% компаній підвищили зарплати.

Для утримання персоналу вже 72% компаній підвищили зарплати. Пом'якшення вимог та перенавчання: Компанії вимушено змінюють стратегії найму. Половина роботодавців готові брати людей без досвіду, 30% відкрили вакансії для кандидатів старше 60 років, а кожен третій бізнес пропонує безкоштовне перенавчання, гнучкий графік та соцпакети з безкоштовним харчуванням і розвозкою.

Кадровий дефіцит посилюється

За результатами опитування, 78% роботодавців заявили, що відчувають дефіцит кадрів. Для порівняння, у 2025 році про це повідомляли 60% компаній.

Найчастіше бізнес пов'язує ситуацію з мобілізаційними процесами та труднощами із працевлаштуванням чоловіків - так відповіли 69% опитаних.

Ще 61% респондентів назвали серед основних причин міграцію населення за кордон. Це на 33 відсоткові пункти більше, ніж торік. Крім того, 37% компаній скаржаться на нестачу кваліфікованих спеціалістів.

В OLX Робота зазначають, що за останній рік суттєво зросла частка роботодавців, які пов'язують кадровий дефіцит саме з еміграцією. Додатковим фактором став дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Як виїзд молоді вплинув на бізнес

Після скасування у серпні 2025 року обмежень на виїзд чоловіків віком 18-22 років багато компаній зіткнулися з новими труднощами.

41% роботодавців вже відчувають помітний вплив цього рішення на кадрову ситуацію, ще 16% повідомили про частковий вплив. Лише 29% не помітили змін.

Серед компаній, які відчули наслідки, 68% повідомили про збільшення кількості звільнень молодих працівників, 66% стало складніше знаходити кандидатів віком до 22 років, а 64% зафіксували зменшення кількості відгуків на вакансії.

Також роботодавці звернули увагу на зростання зарплатних очікувань молодих кандидатів і погіршення якості претендентів на стартові посади.

Компанії підвищують зарплати

Щоб утримати працівників і залучити нових, бізнес дедалі частіше переглядає рівень оплати праці. Якщо у 2025 році про підвищення зарплат повідомляли 58% компаній, то у 2026 році - вже 72%.

При цьому змінився і розмір підвищень. Торік роботодавці найчастіше збільшували зарплати не більше ніж на 10%, а цього року найбільша частка компаній (30%) підняла оклади одразу на 11-22%.

Водночас кількість підприємств, які були змушені скоротити зарплати, зменшилася з 15% до 5%.

Разом із тим серед самих працівників картина виглядає менш оптимістично. За даними опитування, 51% українців заявили, що за останній рік не отримували підвищення зарплати, тоді як про зростання доходу на 10% і більше повідомили лише 39%.

Як бізнес бореться за працівників

Підвищення зарплат залишається не єдиним інструментом боротьби за персонал. Половина роботодавців готові брати на роботу людей без досвіду, а ще 37% - наймати молодих спеціалістів із подальшим навчанням.

Крім того, 31% компаній розширюють мотиваційні пакети. Найчастіше до них входять безкоштовне навчання чи перекваліфікація, можливість дистанційної роботи, корпоративне підвезення та безкоштовне харчування. Рідше роботодавці пропонують медичне страхування.

Також бізнес дедалі активніше відкриває вакансії для кандидатів, які раніше були менш представлені на ринку праці. Так, 30% компаній готові наймати людей старше 60 років, 26% - людей з інвалідністю, а 19% - ветеранів зі статусом учасника бойових дій.

У OLX Робота зазначають, що кадровий дефіцит поступово перестає бути тимчасовою проблемою і стає новою реальністю для українського ринку праці. Саме тому роботодавці дедалі активніше інвестують у навчання персоналу, переглядають підходи до підбору кадрів і адаптують HR-стратегії до нових умов.