Работодатели массово ищут молодежь без опыта: где платят до 36 тысяч гривен
Украинские работодатели все активнее открывают вакансии для студентов и кандидатов младше 18 лет. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сфере торговли, а зарплаты на популярных должностях за год заметно выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
- Спрос на молодежь растет: Из-за кадрового дефицита 50% работодателей готовы брать работников без опыта, а 37% - привлекать молодежь с последующим обучением.
- Самые популярные сферы: Больше всего вакансий для студентов и кандидатов до 18 лет предлагают в торговле, логистике, строительстве и HoReCa.
- Уровень зарплат: Медианные выплаты на популярных должностях выросли за год на 15-27%.
- Лидеры по регионам: Наибольшее количество объявлений для молодежи остается в Киевской области, а самое быстрое количество вакансий растет в западных и центральных регионах (Закарпатская, Житомирская, Львовская области).
По данным платформы, больше всего вакансий для молодежи предлагают в сфере розничной торговли, продаж и закупок . В то же время самым активным регионом по количеству таких предложений остается Киевская область .
Где молодежи проще найти работу
Больше всего вакансий работодатели предлагают на должность продавца . За год количество таких объявлений выросло на 12% , а медианная зарплата достигла 25 350 гривен .
Также среди наиболее распространенных вакансий:
- кассир – 25 845 гривен;
- продавец-консультант – 25 475 гривен;
- пекарь – 33 300 гривен;
- менеджер по продажам – 27 750 гривен.
Помимо сферы торговли высокий спрос на молодых работников наблюдается в логистике, доставке и строительстве . В частности, работодатели предлагают вакансии:
- грузчика – 29 159 гривен;
- водителя – 33 500 гривен;
- разнорабочего – 25 250 гривен;
- строителя – 36 750 гривен.
В то же время, количество вакансий по отдельным специальностям существенно увеличилось. Так, предложений для грузчиков стало больше на 34% , для строителей – на 25% , а для разнорабочих – на 19% .
В летний сезон также традиционно растет спрос на работников гостинично-ресторанной сферы . Молодые кандидатам предлагают вакансии:
- повара – 33 150 гривен;
- официанта – 22 625 гривен;
- бариста – 21 400 гривен.
В каких областях стало больше вакансий
За год больше вырос спрос на молодых работников в:
- Закарпатской области – на 26%;
- Житомирской – на 24%;
- Львовской – на 23%;
- Волынской – на 20%;
- Кировоградской – на 18%.
На 13% увеличилось количество вакансий в Черниговской, Тернопольской и Николаевской областях .
В Киевской области , которая остается крупнейшим рынком труда для молодежи, количество вакансий почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (-1%).
Наибольшее сокращение количества предложений зафиксировали в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.
Зарплаты также растут
По данным OLX Работа, работодатели не только открывают больше вакансий для молодежи, но и повышают зарплату .
Больше всего за год выросли медианные зарплаты для:
- продавцов – на 18% (до 25 350 гривен);
- продавцов-консультантов – на 27% (до 25 475 гривен);
- водителей – на 26% (до 33 500 гривен);
- строителей – на 21% (до 36 750 гривен);
- грузчиков – на 20% (до 29 159 гривен);
- кассиров – на 15% (до 25 845 гривен);
- бариста – на 16% (до 21 400 гривен).
Также заметно выросли зарплаты комплектующих (+25%, до 28 469 гривен), штукатуров (+24%, до 80 500 гривен) и кладовщиков (+16%, до 29 000 гривен).
Как отмечают авторы исследования, в условиях кадрового дефицита бизнес все чаще рассматривает трудоустройство молодежи как способ преодоления нехватки персонала. По результатам совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), 50% работодателей готовы брать на работу кандидатов без опыта, а еще 37% – молодых специалистов с последующим обучением.
Напомним, украинский рынок труда уже несколько лет сталкивается с дефицитом кадров, который усилился из-за полномасштабной войны, мобилизации и выезда части населения за границу. В ответ работодатели все чаще повышают зарплаты, упрощают требования к кандидатам и расширяют программы обучения и переквалификации работников.
Также РБК-Украина рассказывала, на какую помощь может рассчитывать молодежь в Украине при поиске первой работы .