Работодатели массово ищут молодежь без опыта: где платят до 36 тысяч гривен

Украинские работодатели все активнее открывают вакансии для студентов и кандидатов младше 18 лет. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сфере торговли, а зарплаты на популярных должностях за год заметно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное: Спрос на молодежь растет: Из-за кадрового дефицита 50% работодателей готовы брать работников без опыта, а 37% - привлекать молодежь с последующим обучением.

Из-за кадрового дефицита 50% работодателей готовы брать работников без опыта, а 37% - привлекать молодежь с последующим обучением. Самые популярные сферы: Больше всего вакансий для студентов и кандидатов до 18 лет предлагают в торговле, логистике, строительстве и HoReCa.

Больше всего вакансий для студентов и кандидатов до 18 лет предлагают в торговле, логистике, строительстве и HoReCa. Уровень зарплат: Медианные выплаты на популярных должностях выросли за год на 15-27%.

Медианные выплаты на популярных должностях выросли за год на 15-27%. Лидеры по регионам: Наибольшее количество объявлений для молодежи остается в Киевской области, а самое быстрое количество вакансий растет в западных и центральных регионах (Закарпатская, Житомирская, Львовская области).

По данным платформы, больше всего вакансий для молодежи предлагают в сфере розничной торговли, продаж и закупок . В то же время самым активным регионом по количеству таких предложений остается Киевская область .

Где молодежи проще найти работу

Больше всего вакансий работодатели предлагают на должность продавца . За год количество таких объявлений выросло на 12% , а медианная зарплата достигла 25 350 гривен .

Также среди наиболее распространенных вакансий:

кассир – 25 845 гривен;

– 25 845 гривен; продавец-консультант – 25 475 гривен;

– 25 475 гривен; пекарь – 33 300 гривен;

– 33 300 гривен; менеджер по продажам – 27 750 гривен.

Помимо сферы торговли высокий спрос на молодых работников наблюдается в логистике, доставке и строительстве . В частности, работодатели предлагают вакансии:

грузчика – 29 159 гривен;

– 29 159 гривен; водителя – 33 500 гривен;

– 33 500 гривен; разнорабочего – 25 250 гривен;

– 25 250 гривен; строителя – 36 750 гривен.

В то же время, количество вакансий по отдельным специальностям существенно увеличилось. Так, предложений для грузчиков стало больше на 34% , для строителей – на 25% , а для разнорабочих – на 19% .

В летний сезон также традиционно растет спрос на работников гостинично-ресторанной сферы . Молодые кандидатам предлагают вакансии:

повара – 33 150 гривен;

– 33 150 гривен; официанта – 22 625 гривен;

– 22 625 гривен; бариста – 21 400 гривен.

В каких областях стало больше вакансий

За год больше вырос спрос на молодых работников в:

Закарпатской области – на 26%;

– на 26%; Житомирской – на 24%;

– на 24%; Львовской – на 23%;

– на 23%; Волынской – на 20%;

– на 20%; Кировоградской – на 18%.

На 13% увеличилось количество вакансий в Черниговской, Тернопольской и Николаевской областях .

В Киевской области , которая остается крупнейшим рынком труда для молодежи, количество вакансий почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (-1%).

Наибольшее сокращение количества предложений зафиксировали в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Зарплаты также растут

По данным OLX Работа, работодатели не только открывают больше вакансий для молодежи, но и повышают зарплату .

Больше всего за год выросли медианные зарплаты для:

продавцов – на 18% (до 25 350 гривен);

– на 18% (до 25 350 гривен); продавцов-консультантов – на 27% (до 25 475 гривен);

– на 27% (до 25 475 гривен); водителей – на 26% (до 33 500 гривен);

– на 26% (до 33 500 гривен); строителей – на 21% (до 36 750 гривен);

– на 21% (до 36 750 гривен); грузчиков – на 20% (до 29 159 гривен);

– на 20% (до 29 159 гривен); кассиров – на 15% (до 25 845 гривен);

– на 15% (до 25 845 гривен); бариста – на 16% (до 21 400 гривен).

Также заметно выросли зарплаты комплектующих (+25%, до 28 469 гривен), штукатуров (+24%, до 80 500 гривен) и кладовщиков (+16%, до 29 000 гривен).

Как отмечают авторы исследования, в условиях кадрового дефицита бизнес все чаще рассматривает трудоустройство молодежи как способ преодоления нехватки персонала. По результатам совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), 50% работодателей готовы брать на работу кандидатов без опыта, а еще 37% – молодых специалистов с последующим обучением.