UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У роботі Monobank стався збій

10:46 29.04.2026 Ср
2 хв
У компанії підтвердили збій у роботі застосунку
aimg Костянтин Широкун
Фото: у роботі Monobank стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)

У роботі мобільного застосунку Monobank сьогодні вдень, 29 квітня, стався збій. Користувачі скаржаться на неможливість зайти у застосунок.

За словами одразу кількох користувачів, мобільний застосунок Monobank не завантажується, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

У компанії підтвердили, що у роботі сервісів банку стався технічний збій.

"В нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо:(", - повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Оновлення сервісів Monobank

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Monobank оголосив про перше з 2017 року оновлення тарифів на IBAN-платежі. Умови переказів за реквізитами стали вигіднішими.

Раніше в банку діяли обмеження на безкоштовні перекази за реквізитами - на суми понад 10 тисяч грн нараховувалася комісія у розмірі 0,5% з власних коштів.

Але з 23 лютого Monobank повністю прибирає зазначену комісію. Відтепер усі IBAN-платежі з власних коштів у mono є безкоштовними. Рішення про скасування плати ухвалено з метою створення кращих умов на ринку.

Також ми писали, що у monobank з'явилася нова функція, яка значно спростить платежі за реквізитами. Користувачі можуть завантажувати рахунки та інвойси, а штучний інтелект автоматично розпізнає платіжні дані.

Як повідомлялося раніше, monobank розширив реферальну програму та запустив нові бонуси для ФОПів, бухгалтерів і компаній. Користувачі можуть отримати до 1000 гривень за запрошення відкрити рахунок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
