У роботі Monobank стався збій

У роботі мобільного застосунку Monobank сьогодні вдень, 29 квітня, стався збій. Користувачі скаржаться на неможливість зайти у застосунок.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами одразу кількох користувачів, мобільний застосунок Monobank не завантажується, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
У компанії підтвердили, що у роботі сервісів банку стався технічний збій.
"В нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо:(", - повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
