В работе Monobank произошел сбой

10:46 29.04.2026 Ср
2 мин
В компании подтвердили сбой в работе приложения
aimg Константин Широкун
Фото: в работе Monobank произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)

В работе мобильного приложения Monobank сегодня днем, 29 апреля, произошел сбой. Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение.

По словам сразу нескольких пользователей, мобильное приложение Monobank не загружается, нельзя осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.

В компании подтвердили, что в работе сервисов банка произошел технический сбой.

"У нас технический сбой. Извините. Чиним:(", - сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Обновление сервисов Monobank

Напомним, ранее стало известно, что Monobank объявил о первом с 2017 года обновлении тарифов на IBAN-платежи. Условия переводов по реквизитам стали более выгодными.

Ранее в банке действовали ограничения на бесплатные переводы по реквизитам - на суммы свыше 10 тысяч грн начислялась комиссия в размере 0,5% с собственных средств.

Но с 23 февраля Monobank полностью убирает указанную комиссию. Отныне все IBAN-платежи с собственных средств в mono являются бесплатными. Решение об отмене платы принято с целью создания лучших условий на рынке.

Также мы писали, что в monobank появилась новая функция, которая значительно упростит платежи по реквизитам. Пользователи могут загружать счета и инвойсы, а искусственный интеллект автоматически распознает платежные данные.

Как сообщалось ранее, monobank расширил реферальную программу и запустил новые бонусы для ФОПов, бухгалтеров и компаний. Пользователи могут получить до 1000 гривен за приглашение открыть счет.

