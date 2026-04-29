В работе Monobank произошел сбой

Ранее в банке действовали ограничения на бесплатные переводы по реквизитам - на суммы свыше 10 тысяч грн начислялась комиссия в размере 0,5% с собственных средств.

Но с 23 февраля Monobank полностью убирает указанную комиссию. Отныне все IBAN-платежи с собственных средств в mono являются бесплатными. Решение об отмене платы принято с целью создания лучших условий на рынке.

